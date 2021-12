Vídeo: Chevette "voa" sobre pista e atinge teto de Camaro em Minas Gerais

A colisão entre dois carros chamou a atenção pelas imagens impressionantes registradas por câmeras de segurança e populares. Acontece que um Chevrolet Camaro de cor vermelha foi atingido no teto por um Chevette, após o segundo carro "voar" sobre a pista. O caso aconteceu neste sábado, 25, por volta das 12h30min, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu devido ao condutor do Chevette ter pisado fundo no acelerador e atravessar um elevado na avenida Dionísio Gomes, que dá acesso à cidade a partir da BR-040. Ele estava com sinais de embriaguez, fato que revoltou populares, que tentaram agredir o motorista.

Os moradores só não agrediram o condutor porque foram impedidos por agentes da Polícia Militar de Minas Gerais que atenderam a ocorrência. Além do Camaro, outros cinco veículos foram atingidos.

Conforme informações da PM, em declaração dada ao jornal Estado de Minas, houve vazamento de combustível na pista, fazendo com que os agentes desligassem as baterias dos automóveis e espalhasse serragem pela via para eliminar o risco de explosão e novos acidentes na via.

Ainda de acordo com a reportagem, até a tarde deste sábado, não havia nenhuma informação sobre o quadro de saúde dos que ficaram feridos no acidente.

Vídeo:

