Justiça investiga denúncias de abuso sexual no Mosteiro de São Bento

Após dois rapazes registrarem Boletim de Ocorrência (B.O) relatando crime de abuso sexual por parte de religiosos do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, a Polícia Civil e o Ministério Público iniciaram uma investigação contra pelo menos três ex-integrantes da instituição. As vítimas denunciaram que os assédios aconteceram quando ainda eram menores de idade, entre 16 e 17 anos. As informações são da F. de São Paulo.

Os dois ainda acusam o abade do mosteiro, dom Mathias Tolentino Braga, de acobertar os casos e não punir os responsáveis pelos abusos. Uma das vítimas, que pediu para não ter a identidade revelada, afirmou que o abade se recusava a receber os monges quando tentavam apresentar as denúncias.

Sobre o assunto Entidades criticam proposta de eletrochoque para tratar autismo

Idosa cadeirante que sofria violência doméstica é condenada por atear fogo ao marido

Anvisa sofre ameaças após liberação da vacina para crianças

Pitbull sorridente posa para foto com crianças em banho de chuva e imagem viraliza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso resultou no afastamento de dom Mathias em abril, e desde então o mosteiro está sob intervenção do Vaticano. A instituição se manifestou através de nota, declarando repúdio às ações de seus membros e afirmando que atua de acordo com as determinações do papa Francisco para manter tolerância zero contra abusos na Igreja Católica.

Até o momento, dom Mathias não se pronunciou sobre o caso. Atualmente, ele está no mosteiro São Bento de Salvador, na Bahia, mas não exerce nenhuma função.

Segundo as vítimas, o assédio contra jovens que estudavam e trabalhavam na instituição era frequente, e os abusos aconteciam em espaços comuns do mosteiro. As denúncias incluem prints de mensagens e relatos de abusos.

Um deles conta que quando cursava Filosofia e trabalhava na biblioteca da clausura, sofreu um assédio de Rafael Arthur Gouveia Bartoletti, o irmão Hugo. O religioso o levou até a sala de música, fechou a porta e forçou o corpo do jovem a ir em direção a seu pênis para que fizesse sexo oral nele, mas o estudante conseguiu escapar.

Outro jovem incluiu ao processo prints de mensagens com o irmão Hugo. O rapaz trabalhou na instituição entre 2016 e junho de 2017, e denuncia que o monge teria chegado a mandar fotos sem camisa e pedir para o jovem "mordesse sua orelha". Em outro print, o irmão Hugo convida a vítima para ir ao cinema e se despede com “beijo molhado e abraço apertado para quebrar os ossos todos”.

Outro monge acusado de abuso sexual é João Barbosa Neto, o dom João Baptista. Segundo relatos de um ex-aluno, ele costumava apertar partes do seu corpo ao cumprimentá-lo. A vítima também relata que uma noite, quando estava em seu quarto no alojamento, o dom João Baptista foi até seu quarto e pediu para dormirem juntos. Através de mensagens de celular, o rapaz pediu ajuda a outro monge, que foi até o corredor dos quartos e mandou o religioso ir embora.

O ex-aluno ainda conta que o abusador fazia ameaças para tirar sua bolsa caso não fizesse o que ele queria. Devido à frequência com que os assédios aconteciam, a vítima relata que era orientada por outros monges a nunca andar sozinha pelo mosteiro. Além disso, os rapazes costumavam trancar as portas de seus quartos no alojamento para evitar ataques.

Marcílio Antônio Miranda Proença, o dom Francisco, também foi citado nas denúncias. Uma vítima relata que ele teria esbarrado e levantado sua camisa. Em outra ocasião, o religioso chegou a perguntar a uma das vítimas: “Você não quer dar uma f*** comigo?”. Ele também disse que pagaria bem se o jovem aceitasse ter relações sexuais.

A mesma vítima relatou que certo dia, quando trabalhava na biblioteca, Josiel Amaral, o irmão Vitor, puxou sua cueca quando estava distraído, além de ter o costume de forçar abraços.

A direção do Mosteiro de São Bento declarou que o irmão Hugo foi expulso em 2016, dom João Baptista e o irmão Vitor foram afastados e Dom Francisco morreu de Covid-19 no ano passado. Os religiosos negam as acusações.

Em decorrência dos abusos, as vítimas relataram que sofrem de depressão e chegaram a tentar suicídio, até mesmo dentro da biblioteca do mosteiro. Um rapaz foi encontrado por monges após ter tomado o que chama de veneno. Ele não parava de chorar, e sua mãe foi até o local. Ela chegou a ouvir de dom João Baptista que o filho estava doente e precisava sair de lá.

Esse jovem não voltou aos estudos, desistiu da vida religiosa e hoje trabalha como gerente em uma loja. Demorou mais de um ano para que ele pudesse falar sobre os abusos, mas em 2019 registrou o B.O.

Em abril deste ano, os acusados foram absolvidos no processo criminal, mas o Ministério Público recorreu da decisão da primeira instância. Em outubro, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso que pedia o prosseguimento do processo.



Tags