Anvisa sofre ameaças após liberação da vacina para crianças

Após receber ameaças, devido a autorização do início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou neste domingo, 19 de novembro, o pedido de proteção policial aos diretores da instituição. Segundo o comunicado, as ameaças se intensificaram com a liberação do imunizante para crianças.

No documento, a instituição ressalta que “tais solicitações já haviam sido feitas no último mês de novembro quando a agência recebeu as primeiras ameaças”. No mês passado, o diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, havia solicitado o pedido de proteção aos órgãos de segurança, por conta de ameaças sobre uma eventual liberação das vacinas para crianças.



“O crescimento das ameaças faz com que novas investigações sejam necessárias para identificar os

criminosos”, destaca o comunicado.

Os ofícios pedindo o reforço da segurança, expedidos pela agência, foram encaminhados ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; ao ministro da Justiça, Anderson Torres; ao procurador-geral da Justiça, Augusto Aras; e à cúpula da Polícia Federal.

O próprio presidente da república, Jair Bolsonaro, criticou a Anvisa pela medida. “É inacreditável o que a Anvisa fez”, disse nesse domingo ao ser questionado por um apoiador em Guarujá.







