Idosa cadeirante que sofria violência doméstica é condenada por atear fogo ao marido

Na última sexta-feira, 17 de dezembro, uma idosa cadeirante de 74 anos, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi condenada a seis anos de prisão por ter matado o marido em 2011. Ela alega que era vítima de violência doméstica. As informações foram divulgadas originalmente pela revista Istoé.

A idosa afirma que era frequentemente agredida pelo marido, tanto física como verbalmente. Condenada a regime fechado, ela relata como o crime aconteceu.

Sobre o assunto Escassez na produção de vidro deve impactar na distribuição de cerveja long neck com a chegada do Verão

Libras ganha protagonismo em websérie no Amazonas

Presos fazem 'live' e reclamam de superlotação na cadeia de Sarandi (PR)

"Saudade de quando preto era escravo": garoto é vítima de racismo por colegas de escola em BH

Mulher morre após fazer hidrolipo no Rio; família da vítima alega que médico tentou fugir

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia em que matou o marido, ela havia sido ameaçada por ele com uma garrafa de álcool. A idosa pegou o vidro e jogou o combustível no homem, enquanto ele dormia. Em seguida, ateou fogo nele com um isqueiro.



De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), tanto defesa, quanto acusação irão pedir prescrição do crime, por conta da idade avançada da mulher. A idosa vai aguardar o recurso em liberdade.

Tags