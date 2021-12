Escassez na produção de vidro deve impactar na distribuição de cerveja long neck com a chegada do Verão

A pandemia de Covid-19 afetou vários setores da indústria nacional e para empresas produtoras de vidro, principal matéria-prima das garrafas de cerveja long neck, não foi diferente. No entanto, o problema não é novo e apenas se agravou em 2021, faltam investimentos na produtividade e infraestrutura do setor, que sofre com a escassez desde 2020.



A situação tem gerado desconfiança em donos de bares e restaurantes devido ao atraso em entregas e ao risco de desabastecimento de cerveja long neck em um momento chave do setor, que começa a planejar ações para a alta do consumo com o início do verão.



"Era bola cantada que desde o início de 2021 não iria sobrar vidro. Quem não se antecipou terá produtos em falta . Mas não é uma situação em que uma categoria inteira irá sumir das prateleiras”, explicou Lucien Belmonte, superintendente da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), ao Portal G1.

Especialistas acreditam que a alta do consumo de bebidas durante o início do ano e do verão cause uma escassez e afete o crescimento dos ganhos programados para o período. Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) dão conta de que o verão aumenta o faturamento em cerca de 30% nos estabelecimentos de cidades turísticas. Em municípios menores, a quantia chega a dobrar.

Segundo informou o G1, ao procurar a Ambev, umas das principais fabricantes de cerveja do país, esta negou a possibilidade de desabastecimento. A empresa diz que o problema é visto como um desafio para o setor, mas tem se preparado bem para os próximos meses. Para tal, fabrica as suas próprias garrafas e tem se abastecido com fornecedores nacionais e internacionais para que não haja escassez.



Para diminuir o impacto da falta de vidro e atender ao mercado, em sua fábrica de produção de garrafas, do Rio de Janeiro, a Ambev utiliza na produção mais de 50% da matéria-prima vinda de reciclagem, sendo “uma das maiores recicladoras de cacos de vidro na América Latina”.

Outra grande fabricante nacional de cerveja, a Heineken não se manifestou sobre a situação.

