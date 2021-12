Mulher morre após fazer hidrolipo no Rio; família da vítima alega que médico tentou fugir

Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, morreu depois de ter recebido anestesia ao se submeter a uma cirurgia de hidrolipo no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, 17. A clínica do médico Brad Alberto Castrillon Sanmiguel está interditada enquanto a Polícia Civil investiga o caso da morte da diarista.

Após ser anestesiada, Maria Jandimar teria deixado a clínica e sofrido uma convulsão no estacionamento do Carioca Shopping, na Zona Norte do Rio. As informações são do O Globo. Filha da vítima, a atendente Brenda Rodrigues, de 21 anos, alega que o médico não quis prestar socorro e parecia prestes a fugir. A defesa do cirurgião diz que Sanmiguel "apresentou socorro médico como forma de evitar a ocorrência da morte".

Os investigadores solicitaram imagens internas e externas da clínica. Em uma das sessões realizadas, Maria Jandimar apareceu se debatendo durante o procedimento que tem por objetivo tirar gorduras das costas. A segunda sessão realizaria a hidrolipo na barriga, mas, segundo informações da Polícia, a diarista não concluiu o procedimento.

A Polícia também intimou familiares para prestarem depoimento. Além disso, os agentes também aguardam um laudo do Instituto Médico Legal (IML) para detectar a causa da morte da diarista.

A defesa de Sanmiguel alega que ele está contribuindo com as autoridades e que já forneceu toda a documentação de funcionamento do local de trabalho. Maria Jandimar foi enterrada neste domingo, 19, às 11h45, na Zona Norte do Rio.

