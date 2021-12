Família Poncio: TJCE afirma que não há documentos sobre adoção de Josué no órgão

Segundo o TJCE, o processo de adoção da criança de três anos de idade não existe no Estado. Menino vivia com Sarah Poncio até o início de dezembro, quando a mãe biológica da criança solicitou a guarda antes da conclusão do processo legal de adoção

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) se manifestou acerca do processo envolvendo a família Poncio e o menino Josué, de 3 anos. Em nota nas redes sociais, o órgão informou que não foi localizado nenhum processo referente ao caso da adoção. Segundo o TJCE, o processo não existe no Estado. A criança é cearense e vivia com a influencer Sarah Poncio até o início de dezembro.

"O TJCE informa que não foi localizado no sistema do Judiciário nenhum processo referente ao caso envolvendo as partes Sarah Silva Souza e Jonathan Couto de Souza, relativo à adoção de Josué Poncio", informou o órgão através da ferramenta stories em seu perfil no Instagram.

"De acordo com o artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pleitos desta natureza devem tramitar na comarca onde se exerce a guarda da criança e/ou do adolescente", completa a nota.

Sarah perdeu a guarda de Josué após a mãe biológica da criança solicitar a guarda antes da conclusão do processo legal de adoção. Enquanto a família da criança é cearense, os Poncio vivem no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal UOL, o processo de adoção foi iniciado em meados de 2020. Alguns fãs da influencer chegaram a cogitar que o processo não se encontra no TJCE pois o processo corre no Tribunal carioca. Até o momento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) não se pronunciou sobre o caso.

Sarah também não comentou a nota do órgão cearense. O POVO também entrou em contato neste sábado, 18, para obter mais informações acerca do processo de adoção de Josué, mas não obteve resposta até o momento.

A última publicação de Poncio citando Josué foi na última terça-feira, 14. Em perfil nas redes sociais, Sarah lamentou a perda da guarda da criança e se mostrou disposta a continuar cuidando de Josué.

"Ficou um vazio, o amor de mãe que eu sinto por você, nunca vai mudar... só aumentou desde o primeiro momento em que eu te vi. Deus está cuidando de você, sempre estarei aqui por você também. Agradeço por ter compartilhado momentos lindos com você, filho. A mamãe te ama, hoje e sempre!", escreveu a influencer.

Família Poncio e Josué: entenda o caso

Josué estava sob os cuidados de Sarah Poncio e Jonathan Couto, que tinham iniciado o processo de adoção da criança de dois anos. A família biológica de Josué é de Fortaleza, no Ceará. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa dos Poncio, o período de adoção havia começado com aprovação de ambas as partes.

Entretanto, o processo foi interrompido após a mãe biológica de Josué solicitar a guarda da criança antes da conclusão oficial do processo que passaria a guarda para Sarah.

A guarda provisória de uma criança tem validade até a data da sentença que oficializa a adoção, mas a anulação da guarda provisória é automática após uma das partes envolvidas no processo solicitar. Josué já está vivendo no Ceará com a família biológica.

