Avó é presa por permitir estupro da neta de 11 anos em troca de comida

Crime aconteceu em 2012 no município de Normandia, no norte de Roraima. Além da avó, de 78 anos, dois homens, de 27 e 78 anos, também foram presos

Nessa quarta-feira, 15, uma idosa de 78 anos foi presa por permitir que a neta fosse estuprada em troca de comida. O crime teria acontecido em 2012, no município de Normandia, localizado no norte de Roraima, época em que a vítima tinha 11 anos. Além da avó, dois homens, de 27 e 78 anos, também foram presos.

No ano do crime, a menina, que foi abandonada pela mãe biológica, morava com a avó na comunidade indígena Jibóia, fazendo tarefas domésticas na residência, conforme informado pela Polícia Civil para o G1 Roraima. De acordo com as investigações, um agricultor, atualmente com 78 anos, praticou o crime várias vezes e aliciava a vítima com o consentimento da avó.

Sobre o assunto MP e polícia fazem operação contra grupos nazistas

PF prende mais 15 acusados de participar de assalto em Araçatuba

Operação procura identificar mais responsáveis por apagão no Amapá

Duplo homicídio na Bahia: delegado que disse que "roupas das vítimas chamaram atenção" é afastado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do agricultor, o tio da menina, hoje com 27 anos, também a estuprava com a permissão da avó, conforme aponta a denúncia do Ministério Público (MP). O caso teria chegado à delegacia após uma denúncia feita ao Conselho Tutelar. Segundo o delegado titular de Normandia, Rodrigo Gomides, uma testemunha informou ter visto a menina ser arrastada pelo tio até as margens de um igarapé.

Ainda de acordo com a testemunha, enquanto o homem estava sem roupa, a criança gritava por socorro. O delegado detalhou ao G1 Roraima que a testemunha chegou a chamar a avó da menina, mas, ao ver a cena, ela teria dito "deixa, isto é sangue de preto mesmo", consentindo que o crime fosse praticado contra a própria neta.

Os mandados de prisão dos envolvidos foram expedidos nessa terça-feira, 14, sendo cumpridos na manhã dessa quarta, 15. A avó da criança, o agricultor e o tio foram encaminhados para Delegacia de Normandia, onde aguardam para serem encaminhados à Audiência de Custódia em Boa Vista. Outros dois homens foram presos, sendo um agricultor de 78 anos e o tia da menina, de 27, acusados de cometer o crime (Foto: Polícia Civil de Roraima)



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags