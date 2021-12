Agências do INSS não funcionam nesta sexta-feira, 17

O fechamento ocorre em todas as agências do País. Informações, solicitações e agendamentos podem ser feitos por telefone, site ou aplicativo do INSS

Agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o País não atenderão ao público nesta sexta-feira, 17. O fechamento ocorre devido à transferência do ponto facultativo do último dia 11 de outubro para o dia 17 de dezembro.

Não haverá prejuízos aos segurados, já que, conforme o órgão, não foram realizados agendamentos para atendimento presencial para esta data.

Os cidadãos podem buscar informações, solicitar benefícios e agendar serviços pelo site ou aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOs), ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas.

