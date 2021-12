Cantor sertanejo Maurílio tem shows cancelados após parada cardíaca

O cantor Maurílio, da dupla sertaneja com Luiza, teve um mal súbito enquanto participava da gravação de um DVD. O artista de 28 anos foi internado na madrugada de hoje, 15, e de acordo com o último boletim médico emitido nesta tarde, Maurílio está em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As informações são do médico Wandervan Azevedo, que o atendeu e concedeu entrevista ao portal G1 acerca do estado de saúde do sertanejo. "Ele passou mal durante o evento e , ao final, teve um mal súbito. Como se agravou, ele foi socorrido para o hospital", explicou. A suspeita é de que Maurílio possa ter sofrido uma tromboembolia pulmonar. Nesta tarde, o artista passa por uma angiografia com o intuito de confirmar o diagnóstico.

Ao chegar na unidade de saúde, Maurílio foi atendido pela equipe médica, porém, durante a avaliação, ele teve uma parada cardíaca e precisou ser reanimado. Ainda de acordo com o boletim médico, o sertanejo está respirando com a ajuda de aparelhos e sem previsão de alta. A última publicação da dupla no Instagram é a de uma nota informando sobre o estado de saúde de Maurílio. Luiza e o cantor são agenciados pela Work Show, que agenciou anteriormente Marília Mendonça.

"A Work Show, escritório que gerencia a carreira de Luiza e Maurilio, informa que, devido ao estado de saúde do cantor Maurilio, os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso - MT e Glória d'Oeste - MT, foram cancelados. Mais informações sobre o estado de saúde do artista, enviaremos apenas via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento", disse o comunicado nas redes sociais. Maurílio é natural de Imperatriz (MA) e forma a dupla sertaneja com Luiza desde 2016.

