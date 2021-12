Estudante viraliza após fazer festa de aniversário e nenhum convidado aparecer

A estudante de arquitetura Maria Clara Monteiro viralizou nas redes sociais no último domingo, 12, ao desabafar sobre o "bolo" que levou de seus amigos na sua festa de aniversário de 26 anos.

A estudante, que nasceu com uma deficiência na perna, preparou uma festa com bolo, salgadinhos e uma mesa especial para os 15 convidados em sua casa, na cidade de Ouro Preto, Belo Horizonte. Contudo, ninguém apareceu.

Em entrevista ao G1, a mineira contou que convidou amigos tanto da época do colégio como da faculdade, mas que apenas uma das pessoas declarou que não ia. "O restante nem mandou mensagem. Fiquei triste, chorei, cochilei, refiz a maquiagem, fiquei com minha família e depois cantamos parabéns", afirmou.

Cês sabem o que é cê dar uma festa de aniversário e ninguém que você convidou vir???

pois eu descobri hj



As fotos são de mais cedo de quando eu tava bonita pq eu já borrei a make toda de tanto chorar



feliz aniversário pra mim pic.twitter.com/2qEIeQMCxf — a menina que levou bolo na festa (@mariaa_mont) December 12, 2021

Ainda segundo a estudante, o momento serviu como ponto de reflexão sobre as amizades verdadeiras, e também para saber quem de fato está "na luta" anticapacitista com ela. "Ultimamente comecei a falar mais sobre capacitismo e percebi que muitos amigos não eram legais, não me respeitaram".

A publicação feita no Twitter, até esta terça-feira, 14, conta com mais de 70 mil curtidas e 6 mil compartilhamentos. Apesar do desapontamento, a estudante viu outro lado positivo do "bolo" dos amigos: "Pelo menos sobraram docinhos, salgados e bolo pra comer a semana inteira", brincou.

