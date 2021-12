Idosa comemora seu aniversário de 107 anos após se recuperar da Covid-19

Pat Aldrigde passou cinco dias internada em um hospital na Inglaterra, onde precisou fazer uso de oxigênio intermitente por conta da Covid-19. A idosa se tornou uma das sobreviventes mais velhas da doença na Grã-Bretanha e, após receber alta da unidade de saúde, a senhorinha aproveitou para comemorar seu aniversário de 107 anos.

As comemorações começaram em grande estilo. Pat recebeu a visita de familiares pela manhã e ganhou uma festa de aniversário feita por funcionários e residentes da casa de repouso onde mora, com direito a bolo feito especialmente para ela.

Logo depois que saiu do hospital, a idosa foi voltando aos poucos à sua rotina que fazia antes de ser contaminada pelo coronavírus. Pat participou de questionários, cafés pela manhã, tricôs e a caminhada matinal pelos jardins do asilo. As informações são do jornal britânico Mirror.

Em entrevista à reportagem, a gerente da casa, Joanne Fenn, comemorou a recuperação de Pat e disse que a idosa fez um pedido para compartilhar um presente com demais moradores da residência localizada Nynehead Court em Wellington, Somerset.

"Ela amou suas flores, mas solicitou que elas fossem espalhadas pela casa para que todos pudessem desfrutá-las. Ficamos muito felizes em poder ajudar Pat a compartilhar seu dia especial. Ela é uma senhora notável, que atingiu uma idade maravilhosa", afirmou a gestora ao Mirror.

