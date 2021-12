Gkay ganha relógio avaliado em mais de R$ 59 mil de presente de aniversário

Abrindo os presentes que recebeu em sua festa, a "Farofa da GKAY", a influenciadora dividiu com seguidores que ganhou um relógio da marca Rolex

Gessica Kayane, a Gkay, dividiu com os seus seguidores o que ganhou de presente de aniversário, na “Farofa da Gkay”. Na festa organizada para celebrar a chegada de seus 29 anos, a influencer ganhou um relógio da marca Rolex avaliado em pouco mais de R$ 59 mil.

O modelo que a influenciadora ganhou é o Oyster Perpetual Lady-Datejust em aço oystersteek e ouro amarelo, que tem R$ 59.050,00 como preço sugerido pela própria marca.

"Eu tava olhando aqui os presentes que eu ganhei na 'Farofa'... Gente, eu juro, parece brincadeira uma coisa dessas. Eu ganhei um Rolex. Eu não sei o que dizer, porque eu ganhei um Rolex", contou, surpresa.

"Antes de abrir, eu falei: 'Ah, deve ser meme'. Quando eu abri, o relógio tava dentro [da caixa]. Um Rolex!", repetiu.

Em seguida, mandou um recado para o empresário Shirleyson Kaisser, que a presenteou: "Kaisser, meu filho... Gente, quando chegar o aniversário desse homem eu vou dar o quê, pelo amor de Deus? Eu não sei o que dizer". "Kaisser, eu vou mandar só uma lembrancinha, tá, no seu? Eu não sei o que eu faço com um negócio desses", continuou.



"Eu cogitei vender, tá? Não vou negar pra vocês", riu. "Cogitei vender pra pagar minhas contas. Não, tô brincando, é presente, né? Não vou vender."

Ainda em tom de brincadeira, Gkay questiona se pode mandar fazer um relógio falso e vender o que ganhou para pagar as contas. "Tô brincando, gente, brincando! Pelo amor de Deus, jamais faria isso! Foi só uma ideia vaga que passou pela minha cabeça. Uma ideia bem vaga. Vou guardar aqui, botar aqui no cofre. Deus me defenda."

