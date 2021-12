Mulher escapa de cova após ser enterrada viva por companheiro na Bahia

Uma mulher de 53 anos, desaparecida desde o dia 29 de novembro em Barro Preto, no sul da Bahia, foi encontrada com vida e amarrada em uma cova rasa depois que o companheiro confessou enterrá-la viva. Valdenice Alves de Novais foi localizada pela polícia nesta quinta-feira, 8, em uma região de mata e tinha sinais de uma pancada na cabeça.

Valnice passou a noite em observação em um hospital da região e foi liberada. O homem, com quem a vítima mantinha um relacionamento há seis meses, foi preso e não teve o nome divulgado.

Investigadores da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna e da Delegacia Territorial (DT) de Barro Preto informaram que o homem manteve a vítima em cárcere privado e brigou por ciúme. Ele nega agressões, mas admite tê-la enterrado com vida.

A vítima desapareceu depois que saiu para passar a semana com o companheiro. Ela foi dada como desaparecida, até ser encontrada com lesões, desidratada e com sinais de confusão mental.

Segundo a irmã da vítima, que pediu para não ter o nome divulgado, Valdenice fez os exames e está em casa, mas ainda não está em condições de conversar. Como o relacionamento dos dois é recente, os familiares não sabem dizer o nome do companheiro de Valdenice.

Ao jornal O Globo, a irmã da vítima enviou um vídeo em que o agressor confessa a agressão por ciúmes, em forma de "castigo" à mulher por querer ficar com outro homem. O agressor admitiu que amarrou e cavou a cova de três palmos, e que sabia que ela estava viva quando a enterrou.

