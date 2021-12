Crianças de 5 e 12 anos são atingidas por arma de fogo no bairro Barroso

As Polícias Militar e Civil foram acionadas para atender a uma ocorrência de dupla lesão a bala no bairro Barroso, na noite dessa sexta-feira, 10. Na ocasião, duas crianças, com idades de 5 e 12 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo na região.

LEIA MAIS | Ceará ganha o primeiro centro estadual de referência para a população LGBT+

+ Vacina da Janssen: população cearense recebe dose de reforço após chegada de nova remessa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar, onde seguem em atendimento. A Polícia Civil do Ceará apura as circunstâncias dos fatos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que diligências são realizadas visando identificar a autoria do crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags