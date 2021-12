Boate Kiss: réus são condenados após dez dias de julgamento

Quatro pessoas foram condenadas, entre os sócios do estabelecimento e integrantes da banda que tocava no local

O Tribunal do Júri do Foro Central de Porto Alegra condenou, nesta sexta-feira, 10, os acusados pelo incêndio na boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013. Quatro réus foram condenadas pelo episódio que vitimou 242 pessoas: os sócios do estabelecimento Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann; e os integrantes da banda Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha. A pena variou entre 18 e 22 anos e meio de prisão pelo crime de homicídio simples com dolo eventual.

