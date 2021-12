Menino que pediu carne ao Papai Noel recebe R$ 20 mil em doações e família faz churrasco

Hector, de 7 anos, não come carne desde o ano passado devido à situação financeira da sua família e ao aumento do preço do alimento

Nesta semana, a cartinha de Natal escrita por Hector, de 7 anos, viralizou nas redes sociais após o menino pedir carne de presente para a família. O pequeno acabou recebendo mais de R$ 20 mil em doações após o pedido ao Papai Noel. A família do menino, de Arroio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, também recebeu o alimento de amigos, desconhecidos e de empresas, o que garantiu um churrasco na noite dessa terça-feira, 7, realizando o sonho escrito por Hector na cartinha de Natal.

“Eu adoro churrasco. Agora matei a saudade, que coisa boa!”, disse o menino em entrevista ao Jornal do Almoço nesta quarta-feira, 8. Ele, que está cursando o primeiro ano, aprendeu a escrever recentemente e foi estimulado pela professora a escrever uma cartinha ao Papai Noel. As informações são do portal G1.

A cartinha do pequeno viralizou nas redes sociais após a mãe de Hector, Patrícia Froz de Braz, 35, publicar o desejo do pequeno no seu perfil em uma rede social. O sonho dele vem da paixão por churrasco. Hector não come carne desde o Natal passado devido à situação financeira e ao aumento do preço do alimento, o que fez o consumo da proteína pela família ser dificultado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta-feira no Ceará

Menino de 7 anos pede carne em cartinha para o Papai Noel

Campanha de Natal contempla mais de 2 mil famílias sob risco alimentar no Ceará

Hector mora com a mãe, o pai e três irmãos. Desde o começo da pandemia da Covid-19, sua família vem passando por dificuldades financeiras. Uma vaquinha virtual foi aberta e já atingiu R$ 21 mil. A meta é chegar a R$ 40 mil em doações à família de Hector.

A cartinha feita por Hector, que seria destinada aos Correios, será guardada como lembrança, conta a mãe do pequeno. “Vou guardar. Marcou demais a vida da nossa família”, conta.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags