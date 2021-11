Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta-feira no Ceará

O lançamento da campanha estadual Papai Noel dos Correios 2021 ocorre nesta quarta-feira, 17, a partir das 10 horas. A cerimônia de lançamento acontece na agência Central dos Correios, em Fortaleza. Neste ano, a ação terá formato híbrido: físico e online. O envio e a adoção das cartas podem ser realizadas pessoalmente, nas agências participantes, como também no blog da campanha.



Estarão disponíveis para adoção cartinhas escritas por alunos matriculados, até o 5º ano, de 18 escolas públicas de Fortaleza. Além disso, também pode escrever ao Papai Noel crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, e por aquelas atendidas por cerca de 30 entidades cadastradas pela estatal, a exemplo de creches, abrigos e da Apae.

Para enviar um pedido ao Papai Noel dos Correios, é necessário que as cartinhas sejam manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao blog. A estatal ressalta que a imagem seja nítida para a melhor compreensão do bom velhinho. As cartas que atenderem a todos os critérios serão disponibilizadas para adoção no blog da campanha. As crianças da sociedade também podem deixar as cartinhas em agências dos Correios, até 30 de novembro.

Já para adotar uma carta, basta acessar o blog da campanha. É necessário apenas clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar os pedidos disponíveis em cada cidade ou município. Também é possível retirar uma carta ao se dirigir a uma das agências participantes da campanha: Central, Aldeota, Alencarina, Barão de Studart e Iguatemi, todas em Fortaleza, além das agências Caucaia, Juazeiro do Norte, Iguatu e Sobral.

O prazo para adoção e entrega dos presentes é até 15 de dezembro, exclusivamente presencial e no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog.

Campanha Nacional

A campanha Papai Noel dos Correios nasceu pela iniciativa de alguns empregados da estatal, que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças e destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a generosidade ganhou proporção e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios. Neste ano, o lançamento nacional da ação ocorreu em 11 de novembro. Em todo o país, até o momento, mais de 65 mil cartas já foram recebidas.

“Ano passado, a campanha teve que ser inteiramente digital em razão da pandemia que impactou profundamente a vida de todos. Entretanto, com a vida retornando aos poucos à normalidade e primando pelos cuidados ainda necessários para preservar a saúde das pessoas, é com muita alegria que anunciamos que a campanha terá formato híbrido. Este ato carrega um simbolismo muito grande, já que encontramo-nos em um momento que retornamos, aos poucos, a encontrar com os nossos familiares e amigos de forma presencial”, destacou o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.

Serviço

Campanha Papai Noel dos Correios

Quando: Entre 17 de novembro a 15 de dezembro

Envio e adoção de cartas: acessando o blog dos Correios; ambas as ações também podem ser feitas em agências selecionadas no Estado

Entrega dos presentes: apenas presencial, na agência mais próxima ao local indicado pelo blog.

Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento dos Correios: 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades).



