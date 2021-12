Menino de 7 anos pede carne em cartinha para o Papai Noel

Em cartinha escrita para o Papai Noel, o pequeno Hector, de sete anos de idade, pediu algo diferente do que se costuma ver nos desejos das crianças no Natal, como bicicletas ou videogames. O morador do município de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul (RS), pediu carne como presente de Natal. “Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família”, escreveu o menino.

A cartinha viralizou nas redes sociais após a mãe de Hector, Patrícia Froz de Braz, 35, publicar o desejo do pequeno no seu perfil em uma rede social. Ele, que está cursando a primeira série, aprendeu a escrever recentemente e foi estimulado pela professora a escrever uma cartinha para o Papai Noel. As informações são do portal G1.

Hector mora com a mãe, o pai e três irmãos. Desde o começo da pandemia da Covid-19, sua família vem passando dificuldades financeiras. A luz da casa onde eles moram chegou a ser cortada por falta de pagamento. A água da residência também sofreu o risco de corte, mas doações de amigos e vizinhos ajudaram a família a pagar a conta atrasada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta-feira no Ceará

Veja como adotar cartinhas de Natal de crianças em vulnerabilidade

O pedido do menino vem da paixão por churrasco. Hector não come carne desde o Natal passado devido à situação financeira e o aumento do preço do alimento, o consumo da proteína pela família foi dificultada. Após a cartinha viralizar nas redes sociais, Patrícia disse que passou a receber mensagens de solidariedade, por meio de ligações, visitas e até transferências bancárias de pessoas que ela não conhece.

Já a cartinha feita por Hector, que seria destinada aos Correios, será guardada como lembrança, conta a mãe do pequeno. “Vou guardar. Marcou demais a vida da nossa família”, conta.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags