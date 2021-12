Campanha de Natal contempla mais de 2 mil famílias sob risco alimentar no Ceará

A Instituição Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou nesta quarta-feira, 8, a entrega de cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em todo o País. No Ceará, 46 toneladas de alimentos serão entregues a 2.250 famílias de 13 municípios: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Santana do Acaraú, Crato, Juazeiro do Norte, Quixadá, Pacatuba, Itapipoca, Irauçuba, São Gonçalo do Amarante, Canindé e Caridade.

A ação faz parte da campanha de Natal da instituição, que busca fazer o período de fim de ano sem fome para milhares de famílias em risco alimentar no Brasil. A edição deste ano acontece até o dia 22 de dezembro. A ação pretende beneficiar 50 mil famílias que foram atendidas ao longo do ano pela instituição e também as assistidas por organizações parceiras da LBV em 226 localidades nas cinco regiões do País.

Conforme a entidade, a entrega dos alimentos será de forma organizada em virtude da pandemia da Covid-19. Assim, o distanciamento social, o uso de máscara e de álcool em gel 70% fazem parte das recomendações no ato da entrega das doações.

Ainda segundo a LBV, a campanha ainda está recebendo doações de quem puder ajudar. Por meio do site www.lbv.org.br, as pessoas podem realizar uma transferência bancária via PIX pelo e-mail [email protected].

Outra forma de doar é pelo posto de coleta das doações. Em Fortaleza, ele fica localizado no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, na Rua Alziro Zarur, 275, no bairro Vila Manoel Sátiro. Para mais informações, a instituição solicita o contato por meio do telefone (85) 3484-3533.

