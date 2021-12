DJ Ivis é "tietado" ao chegar em evento em São Paulo

O músico Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi “tietado” ao chegar no evento Garota VIP São Paulo, que acontece na Arena Anhembi, neste sábado, 4. O compositor estava acompanhado do cantor Romim Mata. Em vídeo, é possível ver o cantor sendo recepcionado com apertos de mão e abraços por pessoas no local. Esta edição do Garota VIP São Paulo tem shows de João Gomes, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, e do anfitrião Wesley Safadão, que recentemente gravou uma música de composição de DJ Ivis.

Veja vídeo

De volta ao cenário musical, após ser solto no dia 22 de outubro, depois de passar três meses preso devido às agressões à ex-esposa, Pâmella Holanda, o cantor gravou seu primeiro clipe nessa sexta-feira, 3, em parceria com o cantor Marcynho Sensação. Nas redes sociais, o músico anunciou que iria soltar “algo que estava engasgado” e disse que estava com saudades de ver uma câmera.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Wesley Safadão grava música de DJ Ivis, confirma assessoria

De volta à rotina, Wesley Safadão faz sequência de shows nos EUA

DJ Ivis grava primeiro clipe após deixar a prisão

Relembre o caso de DJ Ivis

DJ Ivis estava preso preventivamente desde o fim da tarde do dia 14 julho, três dias após sua ex-companheira, Pâmella Holanda, publicar em seu perfil no Instagram, no dia 11 de julho, imagens onde o DJ aparecia dando socos e chutes nela. Algumas das agressões chegaram a acontecer na presença da filha do casal, de apenas 9 meses. Outras pessoas aparecem nas cenas divulgadas, mas não chegaram a interferir em momento algum.

O caso ganhou repercussão nacional e diversas personalidades públicas repudiaram a violência cometida pelo músico. Durante investigação policial, foram colhidos depoimentos de testemunhas sobre o caso, como o motorista e a empregada doméstica do músico, além da própria vítima.

No sábado, 17 de julho, a Justiça negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do artista. Outro pedido foi apreciado pela Câmara em 24 de agosto, pouco mais de um mês depois da primeira tentativa de soltura do cantor. Assim como da última vez, a solicitação foi negada naquele momento, e Iverson foi mantido preso.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags