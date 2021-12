Ômicron: 21 capitais cancelam festas de Réveillon por precaução

No Nordeste, apenas Maceió continua com a decisão de realizar o Réveillon em 2021.

Pelo menos 21 capitais brasileiras cancelaram festas de Réveillon por temer a transmissão da nova variante do coronavírus, a ômicron. Assim como Fortaleza, mesmo com bons índices de vacinação, essas capitais preferiram se precaver e não promover festas públicas que geram grandes aglomerações no dia 31 de dezembro.

São elas: Belém, Macapá, Tocantins, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Na região Nordeste, apenas Maceió, em Alagoas, continua com a ideia de realizar o Réveillon. O município noticiou, no entanto, que está atento a mudanças nos índices epidemiológicos da Covid-19, podendo voltar atrás na decisão. O Ministério Público de Alagoas (MP-AL) chegou a recomendar que as cidades não fizessem as festas. Em João Pessoa, na Paraíba, apesar do evento não ocorrer, ainda haverá queima de fogos na praia.

Uma das maiores festas de Réveillon do Brasil, no Rio de Janeiro, também não foi cancelada. De acordo com o G1-RJ, o Comitê Científico do Estado deu parecer contrário à realização de festas no fim do ano, mas a decisão definitiva ainda não foi anunciada pelo governo do RJ.

O Rio de Janeiro é a única capital do Sudeste do País que ainda não cancelou a festa. Nessa quinta-feira, 2, São Paulo também informou que não terá a tradicional festa na Avenida Paulista em 2021. No Sul e no Centro-Oeste, nenhuma capital realizará festa de Réveillon neste ano. No Distrito Federal, dois casos da nova variante já foram confirmados.

Outras três cidades que não cancelaram a festa foram Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, e Rio Branco, no Acre. Apesar disso, as três capitais do Norte do País garantem que analisam a situação da Covid-19 nos respectivos estados e podem tomar decisões contrárias à festa a qualquer momento.

Variante ômicron no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 2, cinco casos da variante Ômicron no Brasil – três em São Paulo e dois no Distrito Federal. São quatro homens e uma mulher, todos vacinados contra a covid-19. Eles estão isolados e pelo menos um apresenta sintomas leves. A maioria está assintomática.



