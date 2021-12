Prefeitura de São Paulo cancela Réveillon da Paulista

A Prefeitura de São Paulo pretende cancelar Réveillon na cidade. A medida foi tomada em meio ao surgimento de infectados pela variante Ômicron no Brasil e no Estado. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, à GloboNews. O anúncio oficial deve ser feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta quinta-feira, 2, segundo a emissora.

Na última quarta-feira, a Secretaria de Estado de São Paulo confirmou o terceiro caso da nova cepa do coronavírus em um paciente no Brasil. Um dos casos identificados foi de um jovem de 29 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado. Ele veio da Etiópia.

A variante foi descoberta na África do Sul e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação (VOC). Até esta quarta-feira, 1º, havia sido identificada no Brasil e em outros 28 países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme informações do O GLOBO, ainda faltam pesquisas para determinar sua transmissibilidade, letalidade e resistência às vacinas. Até agora, os pacientes infectados pela Ômicron apresentaram apenas sintomas leves.

No entanto, a nova variante preocupa a OMS e os países por causa das 50 mutações que a nova cepa apresenta, sendo 32 apenas na proteína S, principal alvo das vacinas desenvolvidas até o momento. Acredita-se também que ela pode ser mais transmissível que a Delta, já que aumentou o número de casos de Covid-19 da África do Sul.

Sobre o assunto Pfizer: 1 milhão de doses chegam ao Brasil hoje

Variante Ômicron chega aos EUA; UE analisa vacinação obrigatória

EUA exigirão teste negativo para Covid de todas as pessoas que entrarem no país

Covid-19: Rio de Janeiro amplia exigência de certificado de vacinação

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags