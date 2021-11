Enem 2021: 2º dia de prova será domingo, 28; veja local, horário e o que levar

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ocorre no próximo domingo, 28 de novembro (28/11). Os inscritos terão cinco horas para solucionar questões relacionadas à ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. O gabarito das provas objetivas deverá ser divulgado até o dia 1º de dezembro, na página oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já as notas finais ainda não têm data definida.

Enem 2021: horário da prova

Assim como ocorreu no último domingo, 21, no primeiro de prova do Enem, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). Como não há redação neste segundo dia, serão cinco horas para responder às 90 questões e o exame termina às 18h30min. Confira os horários:

12h: abertura dos portões

13h: fechamento dos portões

13h30min: previsão para o início do segundo dia de prova

15h30min: saída sem o caderno de questões

18h: saída com o caderno de questões

18h30min: previsão para o término do segundo dia de prova

O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas após o início da aplicação dos testes. Ou seja, os participantes serão liberados a partir das 15h30min. Entretanto, para levar o caderno de questões para casa é preciso esperar os 30 minutos finais do exame.

Enem 2021: local da prova

Os participantes podem consultar o seu local de prova no site da Página do Participante, do Inep. O local de prova é informado por um cartão de confirmação. Vale destacar que além do endereço que o candidato que deve comparecer, o cartão traz informações como o número, prédio e sala onde será realizado o exame.

Para ter acesso à página, é necessário estar com login e senha em mãos, podendo ser acessada pelo computador, celular ou aplicativo do Enem. Saiba como consultar o local de prova do Enem 2021:

Acesse a Página do Participante;

Faça o login pela sua conta no Gov.Br;

Clique em "Aplicação";

Clique em "Local de Prova";

Após isso, um personagem interativo da Página do Participante irá te enviar um botão escrito "Local de Prova". Clique nele e tenha acesso ao seu Cartão de Confirmação, no qual constará o local onde você fará o Enem 2021.

Segundo dia do Enem 2021: que pode e o que não pode

Assim como a edição de 2020, o Enem 2021 tem regras especiais por conta da pandemia. O uso de máscara facial é obrigatório nos locais de aplicação. Participantes que estejam com Covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato.

Além da máscara de proteção facial, é obrigatório levar documento de identificação original, com foto. Não são aceitos documentos digitais. Outro item obrigatório é a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

É recomendado ainda que se leve o Cartão de Confirmação da Inscrição. Nele está, entre outras informações, o local de prova.

