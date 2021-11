Antes da final da Libertadores, flamenguista pede namorada palmeirense em casamento

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 27, pelo título de vencedor da Copa Libertadores 2021. Pedido aconteceu na arquibancada do estádio Centenário, no Uruguai

Rivalidade só dentro do campo: um torcedor do Flamengo e uma torcedora do Palmeiras viveram um momento especial durante a final da Copa Libertadores neste sábado, 27. O flamenguista, que namora a palmeirense, pediu a namorada em casamento minutos antes da partida no estádio Centenário, no Uruguai. Os dois times se enfrentam no campeonato pelo título de vencedor da Copa Libertadores 2021.

O pedido aconteceu na arquibancada do estádio e também foi compartilhado no telão do local. Apesar do coro de "não" de ambas as torcidas, a torcedora disse sim para o pedido e aceitou o anel da mão do namorado, que comemorou bastante o momento com abraços e beijos na noiva.

A identidade do casal, entretanto, ainda não foi descoberta. O momento foi compartilhado no perfil oficial da Conmbebol Libertadores no Twitter. Veja abaixo:

¡Le pidió casamiento en la previa a la final de la CONMEBOL #Libertadores!



Un hincha de @Flamengo le propuso matrimonio a su novia de @Palmeiras y celebraron en el Estadio Centenario.#LaGloriaEterna pic.twitter.com/9ZSBHOjLzP — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 27, 2021