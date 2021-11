Secretários estaduais de Saúde estão em consenso sobre a não realização do Carnaval em 2022

Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), diz que "entre os secretários, ninguém concorda com o Carnaval"

Os secretários estaduais de Saúde são unânimes na reprovação à realização do Carnaval em 2022, diz Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e titular da pasta no Maranhão. As informações são do jornal O Tempo.

Ainda que o cenário da pandemia da Covid-19 esteja melhor que o de meses anteriores, muitos gestores ainda temem que aglomerações gerem uma nova onda de Covid-19.

Até o momento, ao menos 58 cidades paulistas já anunciaram o cancelamento dos festejos. Em capitais como Fortaleza, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife, a realização desses eventos depende da evolução da pandemia.

No Ceará, o governador Camilo Santana (PT) e o secretário de Turismo, Arialdo Pinho, também já manifestaram discordância com a realização de grandes festas, como é o caso do Réveillon e do Carnaval. “Minha posição é contrária neste momento. Eventos festivos, com grandes aglomerações e bebida, necessitariam de absoluto controle, com todas as pessoas comprovadamente vacinadas, como vem ocorrendo nos estádios”, disse o gestor.

