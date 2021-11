Secretário do Turismo é contra realização de Réveillon e Carnaval no Ceará

Na esteira de outras autoridades do Ceará, o secretário de Turismo, Arialdo Pinho, também se posiciona contra a realização de eventos públicos nas festas de Réveillon deste ano e do Carnaval 2022. O titular do Turismo afirmou sua posição em entrevista à Rádio O POVO CBN. Ele disse que acompanha os entendimentos do governador Camilo Santana e do secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

"Já conversei com o setor e vamos passar bem sem esses grandes eventos públicos", afirmou aos repórteres Jocélio Leal e Rachel Gomes. "Um evento que reúna 500 mil, um milhão de pessoas, é inviável. Como vai controlar?", questiona. O Réveillon de Fortaleza de 2019, o último realizado antes da pandemia de Covid-19, contou com cerca de 1,2 milhão de pessoas.

Por outro lado, o secretário entende que eventos privados devem acontecer desde que respeitem o protocolo que for determinado pelo Governo Estadual.

Quanto a turistas estrangeiros, Arialdo entende que o "o Governo Federal, através da Anvisa, deveria exigir a dupla vacinação e o (exame) PCR para a entrada no País". "Isso acontece na maioria dos países do mundo e o Brasil só exige o PCR, atualmente."

Retomada de voos no Ceará

De acordo com o secretário, em dezembro, o Ceará "deve estar com quase 90% dos voos em relação a 2019, que foi o melhor ano de turismo no mundo". Ele afirmou ainda que, até esta quinta-feira, 1.746 voos estão marcados para passar pelo aeroporto de Fortaleza durante o último mês do ano. "Nos outros aeroportos também há um crescimento muito forte", avalia.

