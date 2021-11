Enquete O POVO: Você concorda com o governador Camilo Santana que ainda não é o momento para a realização de festas de Réveillon e Carnaval?

Em publicação no Twitter e no Facebook neste domingo, 22, o petista escreveu que festas do tipo precisam de um "absoluto controle, com todas as pessoas comprovadamente vacinadas"

O govenador Camilo Santana (PT) usou as redes sociais neste domingo, 21, para manifestar posição contrária à realização de festas de Réveillon e Carnaval "neste momento" . Em publicação no Twitter e no Facebook, o petista escreveu que festas do tipo precisam de um "absoluto controle, com todas as pessoas comprovadamente vacinadas".

O governador afirmou que, onde não houver controle, não pode haver festa, e lembrou ainda que o mundo está vivenciado um novo aumento dos casos de Covid-19 em várias regiões, fato que reforça a necessidade de uma maior cobertura vacinal nos próximos meses.

A manifestação acontece seis dias após o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciar a criação de um grupo de trabalho na Prefeitura Municipal para deliberação sobre a possibilidade da realização do Réveillon com presença de público na Capital cearense.

