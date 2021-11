Secretário da Saúde é contra realização de Réveillon e Carnaval no Ceará

A realização de festas de Réveillon e Carnaval no Ceará deve ser debatida na próxima reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. De acordo com o secretário da Saúde, Marcos Gadelha, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) irá se posicionar contra a realização dos eventos durante a reunião.

"Essa não é uma decisão que é só do secretário da Saúde do Estado, nem só do governador. O governador já manifestou opinião dele, mas vamos pautar na próxima reunião do Comitê Executivo", afirmou Gadelha. No encontro, "alguém deve fazer a defesa do 'pró', e certamente vamos nos manifestar contra a realização (dos eventos), porque entendemos que ainda existe algum risco, baseado no que vem acontecendo na Europa, em alguns países no exterior", complementou.

O posicionamento foi defendido pelo gestor da pasta em entrevista concedida ao O POVO na tarde desta quarta-feira, 24, quando o médico participou de coletiva de imprensa sobre o programa de cirurgias eletivas em crianças, que visa realizar 1.700 procedimentos e 1.600 consultas pré-cirúrgicas, no hospital infantil Sopai.

No último domingo, o governador Camilo Santana (PT) se manifestou na mesma direção.

Com informações da repórter Ana Rute Ramires

