Enem 2021: Após a primeira prova, como estudar para o próximo domingo?

Findado o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes agora aguardam o próximo domingo, dia 28, para realizar as provas de Ciências da Natureza e Matemática

Sob ameaças de mudanças para se tornar “a cara do governo”, a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio ocorreu nesse domingo, dia 21, sem grandes complicações. Agora, os estudantes se preparam para encarar o segundo dia de prova, que ocorrerá dia 28 de novembro.

No segundo domingo, as provas de matemática, física, química e biologia serão administradas. Pensando em formas de aproveitar a semana de revisão restante, O POVO entrou em contato com professores para sugerir dicas de estudo e saber quais são os assuntos mais relevantes em cada disciplina.

Foque na revisão

“Nesse momento, começar a estudar do zero não é a melhor opção", aconselha o professor de química Antonino Fontenelle. "O certo é fazer uma revisão sozinho ou acompanhar aulas desse tipo. Em geral, o aluno acha o segundo dia mais difícil, mas com o foco no principal, as coisas funcionam”, continua.

O professor, que tem experiência em questões de sua disciplina, possui uma ideia sobre o que já "caiu" em provas anteriores, e acredita que o aluno deve sugar ao máximo o conteúdo e as dicas que vêm dos profissionais. "Tentar relembrar a matéria ao longo da resolução de uma questão ou do desenvolvimento de uma ideia com certeza vai surtir bons resultados", diz.



De acordo com o professor, apesar da prova do Enem ser bem elaborada, ela traz assuntos que são repetitivos. Tópicos como cinética química com catalisadores, cálculos de pH de soluções dentro de um contexto, principalmente voltado para o meio ambiente, são assuntos recorrentes na prova de química.

O professor de matemática Fabrício Maia também alerta para a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método adotado no Exame para calcular a nota dos estudantes considerando o mínimo de chutes possíveis. "Acertar questões que avaliam conhecimentos específicos e errar questões clássicas é danoso. Devido a isso, no lugar de focar em assuntos específicos, é mais adequado estudar situações recorrentes", explica.

Durante o ano, é discutido em sala de aula todos os níveis de conhecimentos. "Buscar assuntos que você não domina na semana de 'véspera' é criar uma instabilidade desnecessária. Pense assim: conhecimentos específicos, exigem tempo para maturar e não são cobrados com frequência", diz Fabrício.

Durante a prova

Ao longo dessa semana, a ideia é o aluno praticar aquilo que ele já conhece e tentar adquirir um conhecimento superficial daquilo que ele não tem uma boa profundidade. Durante o Enem:

- leia sempre o enunciado da questão e, só depois, leia a questão;

- leia enquanto grifa as informações mais importantes;

- algumas questões são interdisciplinares, então algumas matérias podem ser misturadas em uma única questão; esteja atento a isso;

- como as questões mais fáceis valem mais pontos, tome o máximo de cuidado ao resolvê-las.

No segundo domingo de Enem, o estudante tem 5 horas para resolver 90 questões, por causa disso, conferir dados e preencher cartão-resposta acarreta menos de 3,3 minutos para cada questão. Porém, esse tempo é naturalmente menor, pois ninguém tem a capacidade de pensar continuamente durante 5 horas.

"O cansaço é inevitável, quedas no ritmo de resolução são naturais. Então, a dica para potencializar o seu aproveitamento é seguir a estratégia que você aprimorou a partir dos simulados realizados ao longo do ano. É importante focar nas questões de rápida resolução, para isso é bom ter uma visão geral da prova, desconsidere a ordenação natural das questões", diz o professor de matemática Fabrício Maia.

Tópicos mais recorrentes

Matemática:



-Grandezas Proporcionais;

-Geometria Espacial;

-Aritmética;

-Funções e Estatística.



Química:

-Meio Ambiente;

-Estequiometria;

-Equilíbrios Químicos;

-Química Orgânica e Eletroquímica.



Física:

-Mecânica;

-Eletricidade e Energia;

-Ondulatória, Termodinâmica, Óptica.



Biologia:

-Ecologia;

-Citologia;

-Fisiologia;

-Microbiologia e Genética.



