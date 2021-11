2 anos da morte de Gugu: filhos homenageiam pai e incentivam doação de órgãos

Hoje, domingo, 21 de novembro (21/11), completa dois anos da morte de Gugu Liberato. O apresentador faleceu em 2019 após um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Na página do Instagram “Gugu Vive”, seus três filhos deixaram uma mensagem lembrando da data e destacando que o pai salvou 50 vidas como doador de órgãos. Assista ao vídeo no player abaixo ou no Instagram clicando aqui.





“Além de muita saudade, ele deixou para todo o Brasil um exemplo muito importante com a doação de órgãos”, disse João Augusto, de 20 anos. As gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, também apareceram na gravação pontuando a importância da doação de órgãos. “Um único doador pode salvar dezenas de vidas e trazer paz e alegria para muitas famílias”, aponta Sofia.

Durante o vídeo, João Augusto, Marina e Sofia se declaram doadores de órgãos. O trio convidou os internautas a doarem e participarem da campanha do projeto “Gugu Vive”.

