Argentina renova Congresso em eleições que podem alterar mapa político

As principais redes de televisão da Argentina apontam que as eleições legislativas ocorridas neste domingo, 14 repetiram a tendência das primárias de setembro, em que a coligação Juntos pela Mudança derrotou a aliança peronista Frente de Todos. O resultado preliminar foi apontado por pesquisas de boca de urna. A legislação argentina proíbe a publicação de números porcentuais antes da divulgação dos resultados oficiais. Nas eleições deste domingo, foram eleitos 127 deputados nacionais em todo o país, o que representa metade das cadeiras da Câmara dos Deputados, e 24 senadores nacionais em oito províncias, o equivalente a um terço da Câmara Alta. Fonte: Associated Press.

