Vídeo mostra passageiros quebrando guichês de companhia aérea em São Paulo

A aeronave com destino à capital mineira saiu de Guarulhos às 18h04, mas por causa do mau tempo, tiveram que retornar ao aeroporto depois de duas horas de voo

Dois passageiros causaram uma confusão no balcão de check-in de uma companhia aérea no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por causa de problemas em voo na noite desta segunda-feira, 1º, que iria para Confins, em Minas Gerais. O homem quebrou os vidros dos guichês de atendimento. Imagens gravadas no momento do acontecimento foram divulgadas nas redes sociais.

De acordo com o portal R7, a aeronave com destino à capital mineira saiu de Guarulhos às 18h04, mas por causa do mau tempo, tiveram que retornar ao aeroporto depois de duas horas de voo. O motivo da irritação seria porque a companhia teria demorado a fornecer informações sobre uma nova decolagem e acomodação. Segundo relatos, o casal viajava com um bebê de cinco meses.

Sobre o assunto Pocah é confundida com Sasha Meneghel em aeroporto: "A filha da Xuxa"

China cancela casamentos e centenas de voos por novos focos de Covid-19

Piloto volta com avião para expulsar passageiro que se recusou usar máscara

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu demorei 16 anos para conseguir ter meu filho. Eu gastei R$ 50 mil. Se esse menino adoecer por acontecer alguma coisa com ele, eu juro que eu mato. Coloca meu filho em um hotel", fala a mulher para os funcionários da companhia.

Irritado, o homem pega uma barra utilizada para organizar filas e começa a destruir o vidro do balcão da companhia.

"A GOL informa que, após a decolagem, o voo G3 1324 (Guarulhos - Confins) precisou retornar ao Aeroporto de Guarulhos, por conta das condições meteorológicas adversas em Confins. A Companhia ressalta que ofereceu o suporte necessário a todos os clientes e acomodou os passageiros para seguir viagem em voos programados para esta terça-feira”, disse a Gol em nota.

Vídeo mostra passageiros quebrando guichês de companhia aérea em São Paulo. Entenda o caso: https://t.co/jG7xNtEHIa. pic.twitter.com/lAPhXNGNXr — O POVO (@opovo) November 2, 2021





Tags