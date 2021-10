Piloto volta com avião para expulsar passageiro que se recusou usar máscara

20:02 | Out. 29, 2021

O comandante de uma aeronave da Latam precisou retornar ao terminal do aeroporto Afonso Pena, localizado em Curitiba, no Paraná, para expulsar um passageiro que estava sem máscara a bordo. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 25, e demorou cerca de 30 minutos para que tudo fosse resolvido.

Conforme o passageiro Luiz Maltez, que estava presente no local quando ocorreu a ação, o homem até tentou colocar a máscara depois de perceber que seria expulso do avião, mas - mesmo assim - foi retirado da aeronave pela tripulação. O destino do voo LA-4788 era o aeroporto Governador André Franco Montoro, em Guarulhos, São Paulo.

Em nota ao jornal Folha de S.Paulo, a Latam Airlines Brasil informou que “aeronave que fazia o voo LA 4788 (Curitiba – Guarulhos) desta segunda-feira, 25, precisou retornar ao finger (posição de pouso e decolagem) para realizar o desembarque de um passageiro em função de comportamento indisciplinado”.

“A Latam reforça que segue os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais”. O voo foi operado pelo Airbus A320 com PR-TYJ. Depois do desembarque do passageiro, a aeronave seguiu até seu destino.

