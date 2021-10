Pocah é confundida com Sasha Meneghel em aeroporto: "A filha da Xuxa"

Nesta quarta-feira, 27, Pocah compartilhou com seus seguidores que foi confundida com a Sasha, filha da Xuxa. A cantora contou nos stories do Instagram que algumas pessoas pediram para tirar foto enquanto estava no aeroporto e depois uma mulher perguntou aos outros fãs se ela era mesmo a filha da “Rainha dos Baixinhos”.

“Essa é a Sasha, né? A filha da Xuxa”, questionou a mulher quando Pocah se afastou. A confusão foi ouvida pelo amigo da ex-BBB, que achou a situação engraçada. A cantora também dividiu o momento em seu Twitter. “Tô rindo muito”, brincou.

Kkkkkkk eu tava tirando foto com umas meninas no aeroporto aí uma moça viu e pediu pra tirar tbm

Eu agradeci e saí p comprar algo pra comer, meu amigo continuou perto delas e ouviu a moça falar "essa é a Sasha né? a filha da Xuxa" kkkkkkkkkkkk eu tô morrendo de rir

October 27, 2021





Após a publicação, alguns internautas começaram a questionar a semelhança entre as duas. Pocah retornou aos stories para explicar que a modelo é linda, mas não acha que as duas são parecidas e publicou a situação por causa da confusão da mulher. “Eu acho a Sasha maravilhosa, ela é lindíssima. Eu postei justamente porque nada a ver, a gente não tem nada a ver”, afirmou.

