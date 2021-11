Ex-dançarina do É o Tchan, Silmara Miranda ganha cargo de confiança na PRF

A bailarina substituiu Scheila Mello entre os anos de 2003 a 2007, quando deixou a carreira na banda para seguir Jornalismo. Hoje, Silmara Miranda está no departamento de Comunicação Social e comentou sobre um possível desconforto dos colegas que estão há mais tempo do que ela na instituição federal

A ex-dançarina do É o Tchan, Silmara Miranda, ganhou um cargo de confiança dentro da corporação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A concursada desempenha desde o mês passado a função de chefe no departamento de Comunicação Social, do qual já fazia parte na instituição. Silmara está na PRF desde o início deste ano e comentou sobre um possível desconforto dos colegas que estão há mais tempo na instituição policial.

"Não existe nenhum critério de antiguidade para assumir um cargo de confiança. É livre a nomeação e a exoneração. No meu caso, como no meu setor sou a única formada em jornalismo, surgiu essa oportunidade para mim", justificou ao portal Splash do UOL. Simara está no cargo desde fevereiro deste ano e atribui o cargo de confiança que recebeu como reconhecimento ao trabalho desempenhado até então.

Ainda segundo a dançarina, a PRF é uma "polícia estratégia, que aproveita todas as especialidades das pessoas que têm curso superior nas suas próprias áreas". Para a dançarina, as formações e a vontade em desempenhar um bom trabalho foram o que a garantiram no cargo de chefia na PRF. A ex-dançarina está, inclusive, um curso de MBA em jornalismo estratégico e assessoria de imprensa.

Já segundo o coordenador geral de comunicação da PRF, Marco Antônio Territo de Barros, Silmara conquistou o cargo de confiança pela especialidade técnica e outros fatores, como a disponibilidade de visitas à Brasília. "Ela é formada em jornalismo, é muito competente e nos surpreendeu com o trabalho dela", comentou Barros. "Além disso, ela tem capacidade de gestão, demonstra espírito de liderança e tem o respeito de todos".

Silmara entrou no grupo É o Tchan em 2003 para substituir Sheila Mello e deixou a banda em 2007 para se dedicar ao jornalismo, trabalhando em uma rádio em Salvador. Para atuar como agente da PRF, passou por um concurso com provas escritas e teste de aptidão física. Durante a posse do seu cargo, em novembro de 2020, Silmara publicou uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro e agradeceu por ter feito do seu "sonho uma realidade." "A história é linda! Posso contar um dia para vocês. Gratidão eterna, Jair Bolsonaro", escreveu.

