Grazi Massafera é flagrada com novo namorado em praia do Aquiraz, no Ceará

Na última quarta-feira, 27, o casal foi flagrado no aeroporto da capital cearense

Nesta sexta-feira, 29, Grazi Massafera e Alexandre Machafer foram vistos em uma praia no Aquiraz, no Ceará. Alexandre, diretor e produtor de filmes, é apontado como o novo romance da atriz. Na última quarta-feira, 27, o casal foi flagrado no aeroporto da capital cearense.

Segundo o jornalista Léo Dias, os dois estão hospedados no Carmel Charme Resort. Em agosto deste ano, Grazi terminou o relacionamento de dois anos com o ator Caio Castro.

O colunista também divulgou imagens do casal aproveitando a praia, mas nenhum dos dois publicaram registros nas suas redes sociais.

