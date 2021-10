Ônibus colide com poste no bairro Mondubim; quatro pessoas ficam feridas

Um ônibus colidiu com um poste no início da tarde desta segunda-feira, 25, na rua Carlos Magno, no bairro Mondubim, próximo à avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no acidente, entre elas, uma idosa de 67 anos. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania informou, em nota, que deu suporte à colisão do ônibus com um poste na rua Carlos Magno, no bairro Mondubim. "O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atender a uma passageira que teve ferimentos no braço. Uma equipe da Enel também esteve no local."

Atualizada às 18 horas

