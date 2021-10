Casal viraliza após se confundir, ir para igreja errada e assistir ao casamento de desconhecidos

11:05 | Out. 12, 2021

A suspeita de estar no casamento errado só aconteceu quando os noivos começaram a entrar

O casal Diego de Castro e Karine Augusta passou por um grande perrengue na sexta-feira, 8, quando entrou acidentalmente no casamento errado. O caso aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, e os dois acabaram assistindo parte da cerimônia de enlace dos desconhecidos. A história viralizou nas redes sociais no último final de semana.

Os dois foram convidados para o matrimônio de uma colega de trabalho de Diego e já esperavam não conhecer outros convidados, já que a noiva não havia chamado muitas pessoas da empresa. Antes de perceber o engano, ele, que é engenheiro, chegou a publicar alguns stories elogiando a arquitetura da igreja.

A suspeita do casal de estar no casamento errado só ocorreu quando os noivos começaram a entrar. Diego percebeu que a aparência do noivo estava diferente e Karine ainda tentou buscar uma solução. “Deve ter feito uma harmonização facial”, ponderou a esposa.

Quando a noiva entrou, os dois perceberam que nunca tinham visto a felizarda e o casal, então, confirmou que estava no local errado. Diego conta que, desde já, eles começaram a rir da situação e acredita que os outros convidados devem ter percebido.

O casal penetra só conseguiu sair da igreja após o início da cerimônia, já que as entradas estavam bloqueadas por convidados. Para ir embora, Karine, que está grávida, ainda fingiu um leve mal-estar. “Quando conseguimos sair ainda tentamos encontrar a capela correta, mas não conseguimos”, explicou.

Após a repercussão, famosos como Tatá Werneck e Fábio Porchat comentaram sobre a história. A comediante disse que já havia passado por uma situação semelhante e o apresentador convidou Diego e Karine para contarem o perrengue em seu programa “Que História é Essa?”, no canal GNT.

Casados há um ano e nove meses, Diego e Karine estão à espera da primeira filha. Os dois não esperavam que a situação viralizasse com essa proporção. A história também acabou chegando até os noivos do casamento errado, Thaís Oliveira e Fábio Falcão, que se divertiram com a situação.

Ainda na mesma noite, Karine e Diego conseguiram chegar até a recepção do casamento certo, mas como não haviam confirmado presença, seus nomes não estavam na lista. Eles conseguiram entrar e sentar, mas não tinham mesa por falta de reserva.

“Depois de um tempo, chegou uma família inteira na mesa e a gente fingiu costume”, brincou o engenheiro. Para finalizar, o casal ainda terminou a noite no hospital, pois Diego sofreu um mal-estar - dessa vez verdadeiro - durante a festa.

