Irmã Adélia, a religiosa que pode se tornar a primeira santa pernambucana

A Igreja Católica fez uma declaração oficial, nesta quarta-feira (13), sobre os fenômenos de natureza espiritual ocorridos em Cimbres, no município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco, como também sobre as mensagens reveladas à Maria da Conceição e à Maria da Luz. A última ficou conhecida, mais tarde, como irmã Adélia (1922-2013). O pronunciamento, em coletiva de imprensa, foi realizado pelo bispo diocesano de Pesqueira, dom José Luiz Salles, e pelo vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, o padre Luciano Brito.

É necessário o cumprimento de vários passos para alguém se tornar santo. No caso de irmã Adélia, a Igreja Católica já entrou em contato com uma Congregação de Roma pedindo a abertura de um processo de beatificação e canonização. "Não temos dúvidas de que irmã Adélia tem virtudes de santidade. Há muitos relatos bonitos de pessoas que estavam desenganadas por médicos e, ao pedirem a intercessão de irmã Adélia, alcançaram graças e restabeleceram a saúde", afirmou dom José Luiz Salles.

Segundo a igreja, há vários relatos de possíveis milagres praticados por irmã Adélia. Eles só podem vir a público quando o pedido for aprovado no Vaticano. Dom José acrescenta que já foram catalogados muitos materiais relativos a ela, incluindo mensagens que irmã Adélia escreveu e registros do que falava para a população. "Agora, estamos na fase diocesana, de colher fatos históricos de quem conviveu com ela, para que possamos enviar a Roma", explicou.

O religioso destacou ainda que a igreja agora recebe relatos de pessoas que alcançaram graças ao pedir a intercessão de irmã Adélia. "Quem tiver algo para contar pode procurar as irmãs da Instrução Cristã ou ir ao Memorial Irmã Adélia (localizado no Colégio Damas, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife). No local, há uma urna onde se pode deixar mensagem por escrito", disse dom José.

Quem foi irmã Adélia?

Maria da Luz Teixeira de Carvalho nasceu em Pesqueira (no Agreste de Pernambuco), no dia 16 de dezembro de 1922, e ficou conhecida ao presenciar as aparições de Nossa Senhora, na Sítio Guarda, em Cimbres, distrito de Pesqueira.

Ela recebeu o nome de Irmã Adélia ao entrar para o Instituto das Religiosas da Instrução Cristã (RIC) e virar freira, e faleceu no dia 13 de outubro de 2013, aos 90 anos de idade. De acordo com dom José, o compromisso da irmã Adélia com as obras sociais e a sua personalidade humilde fizeram dela uma devota especial.

