Bebê de quatro meses está internado após agressões de padrasto

Um bebê de apenas quatro meses está internado em uma unidade de saúde de Sobral, na Região Norte do Ceará, após ser agredido pelo próprio padrasto. O caso foi registrado em Nova Russas, no último domingo, 10.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE), a Delegacia Regional de Crateús apura uma ocorrência de lesão corporal contra o bebê. As agressões foram feitas com uma chinela.

Conforme a SSPDS, uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada na terça-feira, 12, após receber denúncias de maus-tratos contra um bebê. "Uma pessoa foi conduzida à unidade policial, onde prestou depoimento e foi liberada em seguida. Mais informações serão repassadas posteriormente", informou o órgão.

Conforme fonte relatou ao O POVO, o bebê está internado em um hospital em Sobral. A mãe da criança denunciou o caso dias depois, devido a gravidade da saúde da criança, que precisou ser internada após as agressões. A mulher teria sofrido ameaças do homem, que afirmou que mataria ela e a criança caso o denunciassem. O padrasto teria lesionado o bebê após ter uma discussão com a mãe.

Em 2019, O POVO divulgou uma reportagem baseada em investigações policiais que mostravam as crianças vítimas no contexto de feminicídio no Ceará. Os pais e padrastos, que deveriam dar proteção, tornam-se causadores da violência dentro de casa.



