Adolescente de 14 anos invade escola com faca no Interior do Ceará

Uma adolescente de 14 anos invadiu uma escola no município de Mucambo, no Ceará, nesta quarta-feira, 13, com uma faca. Ela desferiu ameaças contras as pessoas no local e foi encaminhada à delegacia do município.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência dentro de uma escola municipal localizada no Centro do município.

A jovem foi flagrada com um objeto perfurocortante dentro da unidade de ensino. Na delegacia da Polícia Civil, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC).

Conforme o órgão, buscas estão em andamento. Mais informações serão repassadas posteriormente.

