Delegacia analisa imagens em investigação sobre se Nego de Borel estuprou Dayane

Delegacia do interior de São Paulo informa que as imagens do programa estão sendo analisadas

A Delegacia de Itapecerica da Serra, município no local está localizada a sede de A Fazenda, investiga a suspeita de estupro pelo cantor Nego do Borel contra a modelo Dayane Mello, participantes do reality show. Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informa que "analisa as imagens dos fatos e realizará a oitiva do suspeito". "Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial", conclui.

Ao portal G1, o órgão também afirmou que "a advogada da vítima compareceu ao distrito policial e relatou os fatos, além de apresentar um pendrive com as imagens do ocorrido".

Sobre o assunto Nego do Borel é acusado de estuprar modelo em A Fazenda

A Fazenda 13: Dayane Mello recebe atendimento psicológico que teria motivado "decisão justa" sobre expulsão de Borel

Nego do Borel grava vídeo com a mãe após expulsão da Fazenda 13

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a assessoria de Dayane, a edição do programa a colocou como culpada do abuso sexual. "Ocultaram partes importantíssimas, como o estado de embriaguez em que Dayane se encontrava, inclusive precisando de ajuda de quatro pessoas para vesti-la, não conseguindo sequer se segurar em pé", descrevem em nota publicada nas redes sociais.

"Esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Dayane disse para parar, que não podia e não queria. Não mostraram as falas repugnantes do participante falando que precisava de concentração para seu órgão íntimo estivesse rígido o suficiente para praticar atos sexuais", continua.

Ainda, a assessoria da modelo afirma que a emissora não teria autorizado que ela falasse com as autoridades e os advogados.

O que diz a assessoria do Nego do Borel

Também pelas redes sociais, a equipe do Nego do Borel lamentou a expulsão do cantor do programa: "É muito triste conviver num mundo em que tudo que você faz seja julgado e interpretado com base no que acreditam que você seja e não quem você é de verdade". Nego do Borel já foi acusado de violência doméstica e estupro por ex-companheiras, como a atriz Duda Reis.

Tags