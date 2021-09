Polícia descobre passagem secreta em apartamento de ator do SBT encontrado morto

A morte do ator que interpretou o personagem Válter na novela “Carinha de Anjo” (2016) no SBT, Luiz Carlos Araújo, encontrado morto no último sábado, 11, ainda é um mistério. No Boletim de Ocorrência (B.O) registrado no dia em que seu corpo foi encontrado, a Polícia relatou ter identificado uma passagem secreta que dava acesso ao apartamento sem que houvesse necessidade de passar pela portaria, e as câmeras internas de segurança estavam todas desligadas.

De acordo com o Uol, que teve acesso ao B. O, o corpo do ator foi encontrado sem sinais aparentes de violência. Entretanto, como a morte teria acontecido cerca de três dias antes, o rosto de Luiz se encontrava bastante disforme e com a pele bastante escurecida, detalhes atribuídos ao estado de putrefação em que o corpo se encontrava.

Além disso, de cueca vermelha, meias cinzas e camisa azul, o ator foi encontrado deitado na cama, de barriga para cima e com as pernas levemente dobradas. Câmeras foram encontradas no apartamento: acima da porta de entrada, no corredor e dentro do quarto. Os policiais ficaram intrigados com uma grande TV e um estabilizador, em cima de um rack, que se encontravam desligados da tomada e desconectados dos cabos HDMI que davam acesso à internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Duda Reis critica Record por dar espaço a Nego do Borel em A Fazenda 13

A Fazenda 13: Sthe Matos é a mais nova confirmada no reality

Ainda, atrás da TV, foi encontrado um aparelho de DVR que a Polícia acredita ser o local de armazenamento das imagens das três câmeras encontradas no local. O aparelho não foi acessado e nem extraído no momento em que o corpo foi encontrado para não estragar possíveis evidências com relação à morte do ator.

Também foi encontrado no quarto de Luiz uma grande área aberta que dispunha de uma rede que fazia parede contígua com uma caixa d’água. De acordo com os policiais, a passagem possibilitava acesso ao apartamento sem que fosse necessário passar pela portaria do prédio. A sacada do quarto também chamou a atenção da Polícia por estar completamente aberta.

Visitas de amigo suspeito

De acordo com o portal da Uol, Pedro da Silva Araújo, porteiro do prédio em que o ator vivia, informou que a última vez que viu Luiz foi na segunda-feira, 6, após ele sair para almoçar. Além disso, o profissional também informou que a vítima recebia constantemente visitas de um rapaz que também se chamava Luiz, apresentado como amigo de academia do ator.

De acordo com o depoimento do porteiro, o amigo teria visitado o apartamento do ator pela última vez na última segunda-feira, 6, mesmo dia em que Luiz teria sido visto saindo do prédio para almoçar, não retornando mais ao local. Segundo o funcionário, o amigo com o mesmo nome tinha o hábito de almoçar com a vítima e passava bastante tempo no apartamento. Ele foi descrito como um homem muito alto, branco, barbado, cabelos pretos, muito forte, sem tatuagens aparentes e sem sotaque identificável como diferente do paulista.

Processo de investigação

O caso segue sendo investigado pela Polícia, que pediu a perícia de alguns itens da casa, como um saco preto que encobria a cabeça do ator, a fim de identificar alguma possível impressão digital. Também foram solicitadas investigações de digitais deixadas em itens encontrados no banheiro do apartamento, além da apreensão dos equipamentos de segurança e de dois celulares encontrados ao lado do corpo.

Uma análise técnica para identificar uma possível fuga do ambiente por meio de escalada também foi pedida, além de um relatório detalhado do Instituto Médico Legal (IML), com exame necroscópico, sexológico e toxicológico.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags