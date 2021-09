"Estou me recuperando bem", garante Pelé após cirurgia

O cantor Roberto Carlos e sua esposa Cleonice Rossi viajaram para a Holanda em 1968, logo após descobrirem o problema na visão de seu filho recém-nascido, Dudu Braga, que morreu hoje, quarta-feira, 8, aos 52 anos.

O radialista e produtor musical estava internado no hospital Albert Einsten, devido a um câncer no peritônio, uma membrana que recobre a parede abdominal e as vísceras. Ele deixa a esposa Valeska Braga e a filha, Laura, de 4 anos. O velório do músico será restrito aos familiares.

A história da música de Roberto Carlos para o filho Dudu Braga

À época da viagem, a Holanda dominava a cirurgia para glaucoma congênito, condição rara dos olhos diagnosticada em Dudu logo no nascimento. Depois de uma operação bem-sucedida, Roberto e o filho embarcaram para Amsterdã em dezembro daquele ano, quando Dudu foi submetido a um novo procedimento.

Foi em um hotel próximo a uma clínica na capital holandesa que Roberto compôs “As Flores do Jardim da Nossa Casa”, segundo a biografia “Roberto Carlos em detalhes”, de Paulo César de Araújo. A faixa abre o décimo álbum do cantor, lançado em 1969, e referencia a impossibilidade de visão: “Eu já não posso mais olhar nosso jardim/ Lá não existem flores, tudo morreu pra mim”. Confira a letra completa e ouça a canção clicando aqui ou no player abaixo:

As flores do jardim da nossa casa

Morreram todas de saudade de você

E as rosas que cobriam nossa estrada

Perderam a vontade de viver

Eu já não posso mais olhar nosso jardim

Lá não existem flores, tudo morreu pra mim

Não posso mais olhar nosso jardim

Lá não existem flores, tudo morreu pra mim

As coisas que eram nossas se acabaram

Tristeza e solidão é o que restou

As luzes das estrelas se apagaram

E o inverno da saudade começou

As nuvens brancas se escureceram

E o nosso céu azul se transformou

O vento carregou todas as flores

E em nós a tempestade desabou

Eu já não posso mais olhar nosso jardim

Lá não existem flores, tudo morreu pra mim

Não posso mais olhar nosso jardim

Lá não existem flores, tudo morreu pra mim

Mas não faz mal

Depois que a chuva cair

Outro jardim um dia

Há de reflorir

Eu já não posso mais olhar nosso jardim

Lá não existem flores, tudo morreu pra mim

Não posso mais olhar nosso jardim

Lá não existem flores, tudo morreu pra mim

