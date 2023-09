Faculdade expulsa 15 alunos após atos obscenos em partida de vôlei feminino; veja

Após repercussão do caso e pressão do MEC, a Unisa expulsou alunos envolvidos nos atos obscenos em jogos universitários; saiba mais

O ocorrido aconteceu em abril, mas ganhou visibilidade na mídia após viralizar no último domingo, 17. A faculdade só optou por expulsar os envolvidos após a repercussão do caso, cinco meses após os atos obscenos.

A Universidade Santo Amaro (Unisa) determinou a expulsão de 15 alunos envolvidos no caso de simulação de 'masturbação coletiva' durante uma partida de vôlei feminino, em jogos universitários do curso de Medicina, em São Carlos, interior de São Paulo.

A Polícia Civil está investigando o caso. A ação pode ser enquadrada no crime de importunação sexual, com pena de um a cinco anos de reclusão.

Além da Unisa, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) notificou também outras três instituições cujos alunos aparecem em imagens com teor parecido: o Centro Universitário São Camilo, a Unifesp e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ambas as instituições têm 15 dias para prestar esclarecimento.

Filha de Tadeu Schmidt deixa faculdade após sofrer homofobia; CONFIRA

Declaração do ministro Camilo Santana



Durante um Congresso em São Paulo, o Ministro da Educação, Camilo Santana, declarou que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou sabendo do ocorrido e cobrou providências.

"O presidente me ligou ontem (dia 18) de Nova York, preocupado com esse episódio, e eu inclusive relatei para ele as medidas que nós tomamos em relação a isso. Estamos aguardando a notificação oficial por parte da faculdade para que possamos tomar as medidas", disse durante o Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, na terça-feira, 19. (Colaborou Vítor Magalhães)

Novo Ensino Médio deve ficar para 2025, diz Camilo; VEJA