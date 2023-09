Universitários que simularam masturbação durante torneio de vôlei são expulsos

O fato aconteceu em abril deste ano, mas só ganhou repercussão após viralizar nas redes sociais durante o último fim de semana. As cenas foram registradas durante um campeonato polidesportivo entre cursos de Medicina de várias universidades, realizado no município de São Carlos.

A situação foi fortemente rechaçada na internet e repudiada pelo ministro da educação, Camilo Santana, que em publicação feita no X (antigo twitter): “É inadmissível que futuros médicos ajam com tamanho desrespeito às mulheres e à civilidade”. O ex-governador do Ceará também determinou que a instituição fosse notificada e cobrou a apuração do ocorrido.

A ação do grupo de estudantes está sendo investigada pela Polícia Civil. A violência cometida pode ser enquadrada no Código Penal Brasileiro como crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de reclusão.