André Fernandes doou apenas R$ 22 em vaquinha para ajudar Bolsonaro a pagar multas

Após aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunirem em uma campanha de arrecadação de dinheiro via Pix para o ex-presidente, o deputado federal André Fernandes (PL) fez um post em que apresenta o comprovante de transferência no valor de R$ 22,00. Internautas reagiram com ironia, julgando a quantia irrisória.

A campanha visa bancar processos judiciais de Bolsonaro, com multas que já somam mais de R$ 1 milhão. Segundo os apoiadores, o valor representa um alto custo financeiro para o ex-presidente, que recebe cerca de R$ 86 mil por mês entre salário do PL e aposentadorias.

Usuários de redes sociais compartilharam comprovantes das transferência, que chegam a R$ 22 mil.



O deputado André Fernandes, também divulgador da campanha na ala bolsonarista, por sua vez, publicou um comprovante de transferência no qual consta o valor de R$ 22. Nos comentários, alguns seguidores bradaram insatisfeitos com a quantia, além dos diversos comentários sarcásticos.

Estão multando, processando, perseguindo Jair Bolsonaro. Conte conosco, presidente!



Pix de Jair Bolsonaro:

Cpf -> 453.178.287-91 pic.twitter.com/QjCjjJ3eBr — André Fernandes (@andrefernm) June 24, 2023





"22 reais espero que seja uma alusão ao número do partido e que o deputado tenha feito uma doação expressiva", disse um dos usuários. "22 conto (sic) deputado? Pera aí, né?", protestou outro. "O André Fernandes, que como deputado ganha 40 mil reais por mês, doando 22 reais para o Bolsonaro enquanto tem doido que ganha nem dois salários mínimos mandando 200".

Entre os nomes que participam da campanha, estão os deputados federais Carla Zambelli e Nikolas Ferreira, ambos do PL, além de blogueiros bolsonaristas, como Fernando Lisboa.