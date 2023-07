Tráfico de fósseis, a bailarina fantasma e uma cachoeira digna dos deuses

Se você está em busca de conteúdo inteligente e enriquecedor, chegou ao lugar certo. Selecionamos conteúdos que mergulham em temas fascinantes, abrangendo desde novas descobertas científicas até aventuras em lugares deslumbrantes. Além disso, exploramos um raio-x dos espaços culturais e a história da política brasileira.

A planta que exibiu o dilema ético dos paleontólogos brasileiros



Conheça a história da nova espécie de planta caririense que expõe o dilema ético enfrentado pelos paleontólogos do País. Enquanto cientistas brasileiros descrevem e estudam esse importante fóssil no exterior, surge a controvérsia sobre a necessidade de repatriação. Nesta reportagem especial, compreenda as causas e consequências do tráfico de fósseis e descubra como a luta pela preservação do patrimônio paleontológico é mais complexa do que se imagina.

Historicamente, 14 presidentes não exerceram plenamente seus mandatos



Por meio de um levantamento histórico, exploramos os mandatos dos 14 presidentes brasileiros que enfrentaram obstáculos, não conseguindo exercer plenamente suas funções. Entenda os contextos políticos e sociais que influenciaram essas presidências incompletas e descubra como essas interrupções afetaram o País.

Theatro José de Alencar: entre demandas por cuidado e por ocupação

Adentre nos bastidores do Theatro José de Alencar, um dos mais icônicos espaços culturais do Ceará e Brasil. Nessa reportagem especial, entenda as demandas por cuidado e conservação do patrimônio histórico, ao mesmo tempo em que são discutidas as necessidades de ocupação e revitalização. Descubra como o Theatro José de Alencar é um tesouro cultural que representa a herança artística brasileira.

Não deixe de assistir também Memórias do Palco, um webdoc especial sobre a aparição de uma misteriosa bailarina pelos espaços do Theatro José de Alencar no começo do século passado, alimentando fantasias e sensações.

A cachoeira dos Deuses, Goðafoss



Prepare-se para uma viagem única até a deslumbrante cachoeira Goðafoss, conhecida como a "Cachoeira dos Deuses". Em meio às paisagens impressionantes da Islândia, explore a história e as lendas que envolvem essa maravilha natural. Descubra por que essa cachoeira é um destino obrigatório para os amantes da natureza e aventure-se em suas águas cristalinas.

