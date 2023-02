Leo Santana atinge o Top 20 Global com Zona de Perigo

Apontado por muitos brasileiros como o hit do Carnaval de 2023, “Zona de perigo” do cantor Léo Santana atingiu neste sábado, 11, o TOP 20 Global do Spotify. Ficando na 19º posição neste fim de semana, a canção subiu cinco posições em 24 horas.

Na véspera de Carnaval, a conquista do cantor baiano já marca um grande recorde para o ritmo. A expectativa é que a canção suba ainda mais posições neste fim de semana. Além disso, é esperado que a música seja tocada ao longo da maratona carnavalesca com os blocos de ruas, as festas e muito mais, o que deve refletir no consumo digital.

Léo Santana é o primeiro cantor brasileiro a receber mais de 2 milhões de streams em 24 horas em uma música solo. Até o momento, já foram contabilizados mais de 2,9 milhões de plays.

